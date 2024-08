Cruzeiro e Atlético-MG vão disputar um clássico histórico, neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o confronto de número 250 dentro do Mineirão entre os dois principais clubes de Minas Gerais. A bola vai rolar a partir das 21h30 e a expectativa é de estádio lotado, com novo recorde de 61.583 torcedores, todos cruzeirenses.

Este deve ser também o último clássico com torcida única, critério adotado desde 2010 como medida de segurança. Os dirigentes dos dois clubes já manifestaram o desejo de fazer um acordo para que os clássicos tenham 50% de participação da torcida de cada time. Os dois já se enfrentaram 525 vezes desde 1921, mas no Mineirão eles medem forças desde 24 de outubro de 1965, quando o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com gol de Tostão, num jogo válido pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro leva vantagem no retrospecto de 249 jogos, com 90 vitórias, 80 derrotas e 79 empates.

Cruzeiro x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

Desta vez eles vão jogar na esperança de ficar entre os primeiros colocados do Brasileirão. Com 35 pontos, o Cruzeiro aparece na quinta colocação, dois atrás do Palmeiras, primeiro no G-4. O Atlético tem 28, em nono lugar. Nos números gerais, em 524 confrontos, o Atlético-MG está na frente com 212 vitórias, 173 derrotas e 139 empates.

Na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra ficou sem o zagueiro João Marcelo, suspenso, e que deve ser substituído por Lucas Villalba. A principal dúvida é o lateral-direito.

William, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo. A opção é Wesley Gasolina. Por outro lado, recuperados de lesões, Fabrizio Peralta e Rafa Silva podem ser opções no banco.

O Atlético chega com um histórico parecido. Após empatar por 1 a 1 com o Juventude, o time de Gabriel Milito venceu Vasco e Corinthians, mas acabou superado pelo Criciúma na última rodada, por 2 a 1, em Santa Catarina.

A sua principal baixa continua sendo o atacante Hulk, com uma lesão muscular na panturrilha da perna direita. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 15 gols. Esta ausência, sempre sentida, abriu a perspectiva pela estreia de Deyverson, contratado nesta semana junto ao Cuiabá e com a documentação regularizada. “Não descarto nada”, disse o técnico Gabriel Milito, em tom de mistério sobre a possível novidade. O novo reforço, porém, deve começar no banco de reservas.

Mesmo com a vaga garantida nas quartas de finais da Copa do Brasil, após a vitória por 3 a 0 em cima do CRB, o Atlético-MG ainda está em situação ruim na tabela de classificação.

CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 10/08/2024.

: 10/08/2024. HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Mineirão.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO x ATLÉTICO-MG AO VIVO:

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO:

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Seabra. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG: ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Alonso; Rubens, Otávio, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard, Paulinho e Vargas. Técnico: Gabriel Milito. ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E ATLÉTICO-MG: 05/08/2024 - Cruzeiro 1x2 Fortaleza (Brasileirão).

- 1x2 Fortaleza (Brasileirão). 07/08/2024 - Atlético-MG 3x0 CRB (Copa do Brasil).