Cruzeiro x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Empolgado com a vitória por 1 a 0 sobre o rival Atlético-MG, ainda mais na estreia da nova casa do rival, a Arena MRV, o Cruzeiro quer manter o embalo para o duelo direto com o Bahia. Nesta quarta-feira, os times medem forças no Mineirão, às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados na tabela e o vencedor ganhará mais fôlego na briga contra o rebaixamento.

O técnico Zé Ricardo terá novidades. Ausentes do clássico por suspensão, o lateral esquerdo Marlon, o lateral direto Palácios e o atacante Wesley voltam a ficar à disposição. Entre eles, somente o primeiro tem vaga cativa no time titular. Enquanto, Palácios e Wesley devem como opção no banco de reservas. Sem desfalques por disciplina, o treinador deve manter a mesma base da vitória no clássico.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni terá dois retornos. O zagueiro Vitor Hugo volta após ficar de fora contra o Fortaleza, por conta de um corte na cabeça. Já o volante Rezende cumpriu a automática contra os cearenses. Com isso, Acevedo e Raul Gustavo voltam ao banco de reservas.

Cruzeiro e Bahia medem forças nesta quarta-feira no Mineirão. Foto: Arte/ Estadão

CRUZEIRO X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 25/10 (quarta-feira).

: 25/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO X BAHIA AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CRUZEIRO E BAHIA

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico : Zé Ricardo.

- Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. : Zé Ricardo. BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

