O Campeonato Brasileiro do Botafogo continua sendo espetacular. Líder isolado com 12 pontos à frente do vice Flamengo, o clube carioca vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 18ª rodada, com ousadia. Já campeão simbólico do primeiro turno, com duas rodadas de antecedência, o time carioca quer ampliar sua vantagem no topo da tabela.

O Botafogo vem de goleada sobre o Coritiba por 4 a 1, dentro de casa, e de uma virada contra o Guaraní-PAR, por 2 a 1, no meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. Nem mesmo a troca de comando de Luís Castro por Bruno Lage fez o time oscilar, seguindo no topo com 43 pontos.

Já o Cruzeiro vive sua oscilação no campeonato. Após frequentar o G-6, vem de empate por 3 a 3, fora de casa, contra o Athletico-PR. O time do técnico Pepa não vence há três jogos e ocupa o meio da tabela, em 10º lugar, com 23 pontos. Na última rodada fez uma bela atuação no empate em Curitiba.

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Belo Horizonte, Minas Gerais.

: Belo Horizonte, Minas Gerais. ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 06/08/2023.

: 06/08/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV fechada).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CRUZEIRO - Anderson; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva e Mateus Vital; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico : Samuel Correia (auxiliar).

- Anderson; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva e Mateus Vital; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. : Samuel Correia (auxiliar). BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Marlon Freitas; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS: