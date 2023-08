Foi por pouco, mas o Corinthians quase saiu derrotado do Mineirão neste sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. Rafael Elias abriu o placar para o Cruzeiro no primeiro tempo, após boa jogada de Wesley e Bruno Rodrigues. Mas, no apagar das luzes, aos 52 minutos, Romero achou Gustavo Mosquito dentro da área, que colocou números finais na partida