Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 12ª e 14ª colocação, respectivamente, a partida é um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento e para os clubes seguirem sonhando com a Libertadores. O jogo tem transmissão do SporTV e do Premiere.

Campeão da tríplice coroa com o Cruzeiro em 2003 (Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro), Luxemburgo terá seu primeiro duelo com o Cruzeiro desde que retornou ao Corinthians para a sua terceira passagem. Em 2021, ele chegou a reassumir o comando do time, com a missão de recolocar a equipe na Série A, mas não obteve êxito.

O Corinthians não irá com força máxima para o duelo com o Cruzeiro. Dos titulares diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, apenas Cássio, Fausto Vera, Ruan Oliveira e Adson foram relacionados por Vanderlei Luxemburgo. Os demais ficarão em São Paulo e não viajam com o restante do elenco.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 19/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO : Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Papagaio. Técnico : Pepa.

: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Papagaio. : Pepa. CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Giuliano; Matías Rojas (Adson), Wesley e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

