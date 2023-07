Cruzeiro 0 x 0 Coritiba: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Numa manhã de domingo inspirada do goleiro Rafael, que fez pelo menos quatro grandes defesas, o Cruzeiro ficou no lucro ao empatar com o Coritiba, por 0 a 0, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada do Brasileirão. Com a igualdade, o time celeste chegou ao quarto jogo sem derrota e aparece em nono lugar, com 22 pontos, perdendo a chance de encostar nos times que brigam pelo G-4. Já os paranaense confirmam a boa fase chegando ao terceiro jogo sem revés e segue em 18º, com 11 pontos.