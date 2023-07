Sonhando com objetivos maiores no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Coritiba, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, neste domingo, às 11h, na Arena Independência, pela 15ª rodada.

O Cruzeiro não perde há três jogos. No último, venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário. O time celeste começa a rodada no nono lugar, com 21 pontos, muito próximo da zona de Libertadores.

Cruzeiro x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Belo Horizonte, Minas Gerais.

: Belo Horizonte, Minas Gerais. ESTÁDIO : Arena Independência.

: Arena Independência. DATA : 16/07/2023.

: 16/07/2023. HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley. Técnico : Pepa.

- Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley. : Pepa. CORITIBA - Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Kuscevic e Jamerson; Fransérgio, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS: