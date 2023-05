Cruzeiro x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, dia 22, às 20h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após um começo de ano complicado, a equipe mineira parece ter encontrado o seu rumo e entra em campo buscando os primeiros lugares da tabela.

Caso vença, o time de Pepa colará de vez nos líderes do torneio. Já o Cuiabá vive situação oposta. Em décimo oitavo e na zona de rebaixamento, o clube aposta no retorno do treinador português António Oliveira para recolocar a equipe nos trilhos.

Cruzeiro x Cuiabá se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Foto: Arte/Estadão

CRUZEIRO X CUIABÁ

DATA : 22/05/2023

: 22/05/2023 HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico : Pepa.

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. : Pepa. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e PK; Fernando Sobral, Denilson e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafu, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

ARBITRAGEM

Árbitro : Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

: Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF) Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) Assistente 2 : Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

17/05/2023 - Grêmio 1 x Cruzeiro - Copa do Brasil

13/05/2023 - Fluminense 2 x 0 Cuiabá - Campeonato Brasileiro





