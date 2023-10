Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai marcar a estreia de Tite no comando do time rubro-negro, dez meses após deixar oficialmente o comando da seleção brasileira.

Sem vencer há três partidas, o Cruzeiro continua ameaçado pela zona de rebaixamento. O time do técnico Zé Ricardo está na 14ª colocação, com 31 pontos, apenas um mais do que o Santos, equipe que abre o Z-4.

O Flamengo, por sua vez, briga por uma vaga direta na Copa Libertadores, mas ainda sonha com o título, apostando em uma nova atmosfera com Tite. O rubro-negro carioca ocupa a sexta posição, com 44 pontos, 14 a menos do que o líder Botafogo.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

CRUZEIRO X FLAMENGO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 19/10 (quarta-feira).

: 19/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO X FLAMENGO AO VIVO

Premiere.

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CRUZEIRO X FLAMENGO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão)i. Técnico : Zé Ricardo.

- Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão)i. : Zé Ricardo. FLAMENGO - Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E FLAMENGO