Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida das equipes após os campeonatos nacionais terem sido paralisados pela data Fifa. Os donos da casa estão em nono, enquanto o time tricolor está na 11ª colocação do Brasileirão.

Na competição, o time do técnico Pepa vem de quatro partidas sem vitória, após início surpreendente, visto que a equipe é recém promovida à Série A. Já o Fortaleza, sob o comando do argentino Vojvoda, também tenta se recuperar na competição, após duas partidas sem vitória.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 21 de junho de 2023.

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira pela 11ª rodada do Brasileirão Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Wallisson e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico : Pepa.

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Wallisson e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. : Pepa. FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Guilherme, Calebe, Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

10/06 - Bahia 2 x 2 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro.

10/06 - Botafogo 2 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro.