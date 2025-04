Cruzeiro x Mushuc Runa na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após ser derrotado pelo Internacional no último final de semana, o Cruzeiro deve ter o retorno do meia Matheus Pereira. Será a oportunidade do treinador Leonardo Jardim voltar a usar um esquema com 3 jogadores no meio-campo. Caso o camisa 10 não esteja disponível, o atacante Kaio Jorge seguirá no time e formará um quarteto com Dudu, Gabigol e Wanderson.

Focado na Sul-Americana, o Mushuc Runa preservou seus jogadores para a partida no Mineirão e apenas empatou contra o Club Técnico Universitario. O comandante Ever Hugo Almeida terá como homem de referência o centroavante Simisterra, ex-Independiente del Valle. Penilla e Caicedo López completam o sistema ofensivo.