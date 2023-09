Cruzeiro x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro e Red Bull Bragantino chegam para a partida pela 22ª rodada do Brasileirão em momentos opostos. O time mineiro vive uma temporada muito instável e vai para o primeiro jogo após o fim da passagem do técnico Pepa. Já a equipe paulista quer se manter entre os líderes da competição.

Em seu retorno para a elite do futebol nacional, o Cruzeiro vive uma temporada instável. Depois de um estadual ruim e um início de Brasileirão bom, o time de Belo Horizonte passa por um momento ruim e não vence um jogo na competição desde o início de julho, quando venceu o Vasco fora de casa. Desta forma, o técnico Pepa foi demitido e a equipe tenta mudar seu momento contra o time paulista neste domingo.

Pelo lado do Red Bull Bragantino a situação é oposta. Após um início de ano ruim com Pedro Caixinha, com eliminações no estadual, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o time paulista cresceu no Brasileirão e chegou ao G6. Apesar disso, a equipe não poderá contar com Eduardo Santos, Eduardo Sasha, Eric Ramires, Henry Mosquera, Lucas Cunha, Nathan Camargo e Raul, todos machucados. Desta forma, Caixinha terá que quebrar a cabeça para formar o time.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino - Brasileirão Foto: Arte Estadão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL:Belo Horizonte.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 03/09/2023

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Matheus Jussa, Matheus Vital e Arthur Gomes; Wesley e Papagaio. Técnico : Fernando Seabra (interino).

: Fernando Seabra (interino). RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Silva, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Quintero, Helinho, Gustavinho e Marcos Vinicios; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS