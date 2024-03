Zagueiro da Tombense faz gol contra inusitado após confusão na área em jogo com o Cruzeiro; veja

Zé Vitor, zagueiro da Tombense, vai dormir de cabeça quente hoje. Isso porque ele roubou a cena no jogo de sua equipe com o Cruzeiro, neste sábado. A partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro terminou em 3 a 1 para o time celeste, que vai encarar Atlético ou América na grande decisão. Zé Vitor foi protagonista em três dos quatro gols da partida e um deles foi um tanto quanto inusitado.

O lance em questão aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro desceu para o ataque e, após cruzamento rasteiro, a bola ficou viva na área da Tombense. Ao todo, quatro defensores do time visitante tentaram tirar a bola de dentro da área para afastar o perigo. Um deles chutou a bola em cima de Zé Vitor e a bola tomou a direção contrária, colocando 2 a 0 para o Cruzeiro no placar. Assista abaixo:

A redenção não demorou. O próprio Zé Vitor, aos 34 minutos, devolveu a esperança ao torcedor da Tombense. Tudo parecia definido, mas, após cruzamento para a área cruzeirense, o zagueiro do gol contra subiu sozinho e acertou cabeçada forte para se redimir e diminuir.

Zagueiro da Tombense faz gol contra inusitado no Mineiro Foto: Reprodução/@DiarioGols X

O derradeiro gol veio aos 46 minutos. Já no final do jogo, Matheus Pereira roubou a bola de Zé Vítor no campo de ataque, invadiu a área, se livrou do goleiro Felipe Garcia e definiu a semifinal. O rival do Cruzeiro sai neste domingo, no clássico entre Atlético-MG e América-MG. O time de Hulk tem vantagem de 2 a 0 do jogo de ida e busca o pentacampeonato.