Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

A CBF aproveitou a Data Fifa para remarcar jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Um deles é um confronto direto na luta pela permanência da elite, entre dois gigantes nacionais que estiveram na Série B em 2022: Cruzeiro e Vasco, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada.

A partida será disputada com portões fechados porque o Cruzeiro está punido preventivamente pelo STJD por conta da briga entre torcidas no jogo com o Coritiba. Curiosamente, no primeiro turno, o confronto no Rio, em São Januário, também não contou com torcida porque o clube carioca estava punido.

Para o duelo com o Vasco, terá os retornos do meia Matheus Jussa, que deve ser titular, e do zagueiro Neris, que briga por posição com Lucas Oliveira para formar dupla defensiva com Luciano Castán. O meia Mateus Vital, dúvida por conta de um trauma no ombro, apareceu no aquecimento junto com o elenco e deve ser titular. O jogador de 25 anos é cria da base do Vasco e defendeu o clube até 2017.

Cruzeiro e Vasco medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

O técnico Ramón Díaz deve fazer duas mudanças em relação ao último jogo. Na lateral-direita, Paulo Henrique está suspenso e o favorito para assumir a vaga é Puma Rodríguez, o Pumita. Já no ataque, a mudança é por opção técnica. Rossi está recuperado de lesão e deve ganhar a vaga de Alex Teixeira, dando mais velocidade ao time. Há a expectativa ainda do retorno de Marlon Gomes, que estava com uma lesão na coxa e ainda teve uma gripe, que atrapalhou sua evolução. Mesmo se tiver condições, porém, deve ser opção no banco de reservas.

CRUZEIRO X VASCO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 22/11 (quarta-feira).

: 22/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO X VASCO AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E VASCO

