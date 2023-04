Cuca estreia no Corinthians com derrota de virada para o Goiás em Goiânia

Cuca começou sua trajetória no Corinthians fora de campo com protestos em razão de sua condenação por estupro em episódio ocorrido em 1987 na Suíça. Em campo, o treinador deu início à sua primeira passagem pelo time alvinegro com derrota. Neste domingo, seu time perdeu de virada por 3 a 1 para o Goiás, em Goiânia, em duelo da segunda rodada do Brasileirão.

Em jogo aberto no Estádio da Serrinha, Róger Guedes fez um golaço para os corintianos e Matheus Peixoto deixou tudo igual no primeiro tempo. No fim da segunda etapa, o Goiás cresceu, encurralou o Corinthians e conseguiu a virada com Lucas Halter se valendo de uma das principais fraquezas dos paulistas: a bola aérea.

No fim, ainda deu tempo para Apodi selar com um golaço o resultado, que quebra um tabu de dez anos sem vitória do Goiás diante do Corinthians. O time goiano soma seus três primeiros pontos no Brasileirão, mesma pontuação da equipe paulista no torneio, uma vez que havia vencido o Cruzeiro na rodada inaugural.

Foi uma apresentação errática do time alvinegro. Com bons momentos ofensivos, mas dificuldade na construção das jogadas e falhas graves defensivas, exibidas principalmente no segundo tempo. Está claro que Cuca, pressionado já pelo episódio de violência sexual na Suíça, terá muito trabalho.

O técnico assumiu o Corinthians em um momento importante da temporada, com jogos decisivos para a equipe no ano. Na quarta-feira, às 21h30, a missão é reverter a desvantagem de dois gols diante do Remo, na Neo Química Arena, pelo duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! APODI! 3 A 1 PRO VERDÃO! pic.twitter.com/f3CTtF1iGM — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 24, 2023

No sábado, às 18h30, o técnico, identificado com o arquirrival Palmeiras, comanda o time em seu primeiro dérbi. O clássico, válido pela terceira rodada do Brasileirão, será jogado no Allianz Parque.

Continua após a publicidade

O Corinthians mostrou problemas defensivos que Cuca terá de corrigir, ainda que tenha pouco tempo disponível para isso. Em Goiânia, o time paulista errou muitos passes, entregou a bola com facilidade para o rival e deu mais espaços do que deveria. No ataque, porém, construiu bom volume de jogo. Quase todas as jogadas criativas passaram pelos pés de Roger Guedes.

Foi dele o golaço da noite. Em jogada de futsal, o camisa 10 tabelou com Fausto Vera e bateu com o peito do pé, com força, para vencer o goleiro Tadeu. O time de Cuca criou para ampliar, mas não o fez e não sustentou a vantagem. Os donos da casa aumentaram a produção ofensiva e empataram com o cabeceio certeiro de Matheus Peixoto.

Na etapa final, não fosse Cássio, o Goiás teria virado o jogo já nos primeiros minutos. Sonolento, o Corinthians fez péssima apresentação nos 45 minutos finais. Não fosse Cássio, teria levado a virada já nos primeiros minutos. Dependeu muito de Roger Guedes, que continuou criando lances interessantes, mas, sozinho, não foi mais às redes.

A equipe de Cuca parecia satisfeita com o empate, que ia conseguindo segurar até os minutos finais. Mas a postura preguiçosa foi castigada pelo Goiás, que se valeu de umas das maiores debilidades dos paulistas: a bola aérea. Lucas Halter subiu livre no meio dos zagueiros corintianos e marcou de cabeça o gol da virada esmeraldina.

Atordoado e desorganizado, o Corinthians ainda levou mais um. O folclórico Apodi sacramentou a vitória do Goiás com um golaço. Rápido e habilidoso, ele passou como quis por Du Queiroz e bateu de esquerda para vencer Cássio.

FICHA TÉCNICA

Continua após a publicidade

GOIÁS 3 X 1 CORINTHIANS