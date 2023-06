Cuiabá 0 x 1 Botafogo: assista ao gol e aos melhores momentos do jogo do Brasileirão

O Botafogo aproveitou com sucesso o tropeço do Palmeiras, que perdeu para o Bahia por 1 a 0, e abriu cinco pontos à frente do rival na corrida pela ponta do Campeonato Brasileiro. O time carioca superou o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite na Arena Pantanal, pela 11ª rodada. Tiquinho Soares, cobrando pênalti, fez o gol e agora tem nove, liderando a artilharia da competição.