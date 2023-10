Cuiabá 0 x 1 Corinthians: assista ao gol e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians ganhou do Cuiabá nesta quarta-feira por 1 a 0 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. O resultado afastou o time alvinegro da degola e representou o primeiro triunfo sob o comando de Mano Menezes. Ángel Romero foi o autor do gol da vitória. Leia a análise do jogo aqui.