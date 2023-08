O Palmeiras fez o que nenhum outro paulista conseguiu na Arena Pantanal na atual edição do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Abel Ferreira teve uma ótima atuação para superar o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado, com gols de Raphael Veiga e Richard Ríos. A equipe do Mato Grosso, que ainda vai encarar o Corinthians em casa neste segundo turno, havia derrotado Santos (3 a 0) e São Paulo (2 a 1), além de empatar com o Red Bull Bragantino (1 a 1).