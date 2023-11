Cuiabá 0 x 2 Vasco: assista aos gols e melhores momentos do jogo válido pelo Brasileirão

O Vasco venceu o Cuiabá, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória foi um alívio para os cruzmaltinos depois do frustrante empate em 1 a 1 contra o Goiás. Já o time da casa amargou o quarto jogo em casa seguido sem vencer. A úlitma vitória em seus domínios foi em 30 de setembro, o 3 a 0 em cima do Fluminense.

Com o resultado, apesar de seguir na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Vasco viu diminuir a diferença para o Cruzeiro - primeiro time fora do Z-4. O time carioca tem 34, enquanto o rival tem três a mais, 37, ainda com jogo na rodada. Já o Cuiabá, apesar da derrota, permanece na 10ª colocação com 40 pontos. O Vasco volta a campo na segunda-feira, contra o Botafogo, em São Januário. Já o Cuiabá visita o Santos, na Vila Belmiro, também na segunda.