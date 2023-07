Abrindo a 14º rodada do Brasileirão, Cuiabá e Bahia acabaram empatando por 1 a 1 na Arena Pantanal neste sábado, dia 8. O gol do time da casa foi marcado por Deyverson, de pênalti no primeiro tempo, e Alan Empereur, já na segunda etapa, fez contra e empatou. Com o resultado, os dois times continuam na parte de baixo da tabela.