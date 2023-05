Cuiabá e Coritiba empataram por a 1 a 1 neste sábado, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Sobral abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, mas Robson Fernandes deixou tudo igual no começo da segunda etapa. Acompanhe os melhores momentos do jogo: