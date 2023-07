Cuiabá 2 x 1 São Paulo: assista aos gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, o São Paulo continua sem vencer fora de casa. Neste sábado, na Arena Pantanal, o técnico Dorival Junior escalou praticamente o time titular mesmo com o clássico diante do Corinthians pela Copa do Brasil na terça-feira e perdeu para o Cuiabá por 2 a 1. Agora são quatro derrotas e quatro empates longe do Morumbi.