Romero marca, Corinthians supera Cuiabá em jogo tenso e se afasta do Z-4 no Brasileirão

O Corinthians ganhou sua primeira partida sob o comando de Mano Menezes. Nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, a equipe alvinegra dava indícios de que não sairia do empate sem gols com o Cuiabá, mas Ángel Romero apareceu em uma jogada de bola parada para garantir o triunfo alvinegro no Mato Grosso por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do domínio dos donos da casa, o Corinthians conseguiu encontrar uma forma de balançar as redes e se afastar da zona de rebaixamento. Não foi uma partida exuberante do time paulista, mas Mano conseguiu armar uma equipe eficaz no ataque e segura defensivamente.

O resultado deixa o Corinthians na 13ª posição, com 36 pontos, seis de vantagem para Vasco e Santos, que ainda entram em campo nesta quinta e ocupam o Z-4. Já o Cuiabá fica com 37 pontos, estacionado no 11º lugar da tabela de classificação.

A missão do Corinthians ainda não está concluída. E o próximo desafio é essencial. Em um confronto direto, os comandados de Mano Menezes recebem o rival Santos, na Neo Química Arena, no domingo, às 18h30. O Cuiabá entra em campo um pouco mais tarde, às 20h, para medir forças com o líder Botafogo.

Cuiabá e Corinthians se enfrentaram nesta quarta-feira na Arena Pantanal. Foto: AssCom Dourado

Os donos da casa foram mais valentes desde o primeiro minuto. A equipe mato-grossense pressionou o Corinthians e criou algumas oportunidades. Aos poucos, a equipe de Mano se posicionou de forma mais adiantada e começou a se aproximar do gol cuiabano.

O Corinthians conseguiu tomar as rédeas do jogo a partir do domínio do meio de campo, circulando a bola pelas beiradas e criando uma sequência de lances perigosos. Mas emoção não foi a tônica do primeiro tempo. Pelas duas partes, foram poucas as finalizações que fizeram os goleiros trabalhar.

O placar empatado sem gols foi condizente com a produção das duas equipes. A organização defensiva de Corinthians e Cuiabá contrasta com a falta de criatividade que ambas as equipes apresentam no setor de ataque.

Mais dispostas, as equipes retornaram do intervalo mais proativas. O empate não interessava a Cuiabá ou Corinthians. Na bola parada, o time da casa gerava os mais relevantes momentos de perigo contra a meta defendida por Cássio. Diferentemente do primeiro tempo, na segunda etapa a equipe mato-grossense se propôs a pressionar o time alvinegro por mais tempo.

A entrada de Rojas no lugar de Renato Augusto deixou o Corinthians com mais posse de bola, mas o Cuiabá continuou dando sustos na defesa alvinegra. Aos 32 minutos, o time de Mano usou da arma cuiabana para sair na frente. Gil subiu de cabeça após cobrança de falta e escorou para a segunda trave, Romero empurrou para o fundo do gol.

Com o placar adverso, o Cuiabá armou uma blitz na reta final, encurralando o Corinthians na grande área. No entanto, a defesa alvinegra prevaleceu, e os visitantes voltaram para a capital paulista com os três pontos na mala.

“Mais importante é que todos se doaram no que o professor pediu dentro da nossa proposta. Acho que o Romero roubou meu gol ali, mas merecida a nossa vitória”, brincou Gil após o apito final na Arena Pantanal.

CUIABÁ 0 x 1 CORINTHIANS

