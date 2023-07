Cuiabá x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cuiabá e Bahia se enfrentam neste sábado, 8, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em confronto direto pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Os visitantes tentam se recuperar na competição, após duas derrotas seguidas, contra Fluminense e Grêmio. Já os donos da casa querem se afastar do Z-4 após golear o Santos na última rodada. A partida é válida pela 14ª rodada e tem transmissão do Premiere.

O Bahia vem de três confrontos sem vitória no ano. Além duas derrotas no Brasileirão, empatou diante do Grêmio na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na 15ª posição, está a um ponto do Goiás, o primeiro na zona de rebaixamento, e pode terminar a rodada no Z-4. Já o Cuiabá pode, em caso de vitória, se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Cuiabá e Bahia se enfrentam neste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Cuiabá (MT)



ESTÁDIO: Arena Pantanal.



DATA: 8 de julho de 2023 (sábado).



HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).



ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ : Walter; Patric, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

: Walter; Patric, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira. BAHIA: Marcos Felipe; André, Kanu, Vitor Hugo e Chávez; Acevedo e Rezende; Ademir, Cauly e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva

ÚLTIMOS RESULTADOS