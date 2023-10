Cuiabá x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians ainda não se encontrou sob o comando de Mano Menezes. Em cinco jogos, a equipe alvinegra obteve três empates e duas derrotas. A cada tropeço, a zona de rebaixamento fica mais próxima na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, o confronto direto com o Cuiabá pode afundar de vez o time ou aliviar os ânimos para o restante da temporada.

Em nove jogos no returno do Brasileirão, o Corinthians marcou apenas nove pontos, tal qual seu adversário desta noite. A equipe alvinegra é a que mais empatou neste Brasileirão, com 12 igualdades até o momento. Mano tem dúvidas na escalação especialmente no meio-campo, uma vez que Maycon retorna após cumprir suspensão. A tendência é que Gabriel Moscardo ou Ruan cedam lugar.

A grande meta é repetir o desempenho que o Corinthians teve ao longo do primeiro tempo do jogo com o Fluminense no Maracanã. Na ocasião, o time alvinegro vencia por 3 a 1, mas acabou sofrendo dois gols na etapa complementar e saindo de campo com a igualdade no marcador. Nas laterais, também há mais dúvidas do que certezas, Fagner e Fábio Santos não rendem como na última passagem de Mano e têm Méndez e Bidu à sombra. Giuliano, autor do gol de empate contra o lanterna América-MG, pode pintar no time titular.

Cuiabá e Corinthians medem forças nesta quarta-feira na Arena Pantanal. Foto: Arte/ Estadão

A Arena Pantanal deve registrar um bom público, dado o peso do Corinthians e a necessidade de vitória cuiabana, para ampliar sua vantagem, que hoje é de quatro pontos sobre a equipe paulista. O Cuiabá decidiu doar 5 mil ingressos para alunos de escolas públicas da capital mato-grossense e de Várzea Grande. As 2,5 mil crianças beneficiadas deverão ser acompanhadas por um responsável.

CUIABÁ x CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 25/10 (quarta-feira).

: 25/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena Pantanal.

ONDE ASSISTIR CUIABÁ x CORINTHIANS AO VIVO

Globo (para SP, MT e MS).

Premiere.

ESCALAÇÕES DE CUIABÁ E CORINTHIANS

CUIABÁ : Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson. Técnico : António Oliveira.

: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson. : António Oliveira. CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Fausto Vera (Gabriel Moscardo), Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Ruan Oliveira, Pedro e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ E CORINTHIANS