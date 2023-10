Cuiabá x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações das equipes

Cuiabá e Cruzeiro duelam neste sábado, dia 14, para fechar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 21h (horário de Brasília). Pelo primeiro turno, o Cuiabá venceu por 1 a 0, em Sete Lagoas (MG).

O time mato-grossense é 11º na tabela de classificação do Brasileirão, com 32 pontos. Apenas dois o separam do rival deste sábado. Por outro lado, o Cuiabá pode ficar mais perto de confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana se vencer. Na última rodada, os comandados de António Oliveira aplicaram 3 a 0 no Fluminense de Fernando Diniz, que ainda se preparava para o segundo jogo da semifinal da Libertadores.

Do outro lado, o Cruzeiro não vive um bom momento. Depois de ser campeão da Série B em 2022, o clube mineiro não conseguiu se estabelecer na primeira divisão. Atualmente, é 15º na tabela, com 30 pontos, somente três a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4 hoje. A última vitória foi contra o Santos, na 23ª rodada. Depois, foram uma derrota, para o Fluminense, e um empate contra o América-MG.

Foto: Arte

CUIABÁ X CRUZEIRO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 14/10 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília)

LOCAL: Arena Pantanal, Cuiabá

ONDE ASSISTIR CUIABÁ X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere (Pay-per-view e streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CUIABÁ X CRUZEIRO

CUIABÁ : Walter, MAtheus Alexandre, Marllon, Vitão e Uendel (Rikelme); Filipe Augusto, Raniele e Ronald; Clayson, Deyverson e Derik Lacerda. Técnico: António Oliveira.

: Walter, MAtheus Alexandre, Marllon, Vitão e Uendel (Rikelme); Filipe Augusto, Raniele e Ronald; Clayson, Deyverson e Derik Lacerda. António Oliveira. CRUZEIRO: Rafael; William, Neres, Luciano Castán e Marlon; Machado, Lucas Silva e Matheus Vital; Arthur Braga, Wesley e Nikão. Técnico: Zé Ricardo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ X CRUZEIRO