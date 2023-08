O Cuiabá tem jogo duro contra o Flamengo neste domingo, 6, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. O time da casa ocupa a nona posição e espera subir ainda mais e firmar-se na primeira metade da tabela. Já os cariocas são vice-líder e querem diminuir a distância para o Botafogo.

Depois de boa vitória contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Cuiabá vai com a mesma formação, com acréscimo de Jonathan Cafú, que cumpriu suspensão. São três triunfos seguidos no campeonato e cinco jogos invictos. A última derrota foi para o Vasco, por 1 a 0, em junho.

Já o Flamengo espera que a possível vitória deixe para trás a polêmica envolvendo o atacante Pedro e o ex-preparador físico Pablo Fernandez. Com Gabigol suspenso, a dúvida paira para o ataque e se Sampaoli vai escalar Pedro. O Flamengo ainda não conta com o zagueiro Fabrício Bruno, que sentiu a coxa contra o Olímpia, pela Libertadores, Arrascaeta (suspenso) e Erick Pulgar, que segue em tratamento da lesão na coxa direita.

Cuiabá x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Cuiabá (MT).

ESTÁDIO: Arena Pantanal.

DATA: 06/08/2023 (domingo).

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ : Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Raniele e Ceppelini; Jonathan Cafú (Wellington Silva), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Raniele e Ceppelini; Jonathan Cafú (Wellington Silva), Clayson e Deyverson. António Oliveira. FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Vitor Hugo, Éverton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique (Cebolinha); Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: