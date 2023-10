Cuiabá x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste sábado, 30, às 16h, na Arena Pantanal pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos diferentes na temporada, os dois times vão para campo precisando somar pontos para se manterem próximos dos objetivos da temporada de 2023.

Depois de seu melhor primeiro turno no Brasileirão da história, o Cuiabá encaixou uma série de seis jogos sem vitórias na competição e despencou na classificação. Com 29 pontos, o time é o 12º colocado e está apenas quatro pontos acima do Z-4.

O Fluminense chega para a partida vendo o Brasileirão como segundo plano. Apesar dos 41 pontos e do quinto lugar, o time de Fernando Diniz está na semifinal da Libertadores e define uma vaga na decisão com o Internacional na próxima semana. Desta forma, os cariocas devem atuar na Arena Pantanal com uma equipe toda reserva.

Cuiabá x Fluminense - Brasileirão Foto: Arte/Estadão

CUIABÁ X FLUMINENSE: QUANDO É, HORÁRIO E ESTÁDIO

DATA: 30/09 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (de Brasília).

LOCAL: Arena Pantanal, em Cuiabá.

ONDE ASSISTIR CUIABÁ X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CUIABÁ X FLUMINENSE

CUIABÁ : Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Rikelme; Denilson, Fernando Sobral, Raniele; Clayson, Wellington Silva, Deyverson. Técnico : António Oliveira.

: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Rikelme; Denilson, Fernando Sobral, Raniele; Clayson, Wellington Silva, Deyverson. : António Oliveira. FLUMINENSE: Pedro Rangel; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; Martinelli, Alexsander, Daniel (Lima); Leo Fernández, Yony González e Lelê. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ E FLUMINENSE