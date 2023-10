Cuiabá x Goiás: onde assistir, horário e escalações das equipes

Cuiabá e Goiás duelam neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo de “seis pontos”, a partida pode fazer os donos de casa afastarem ainda mais as chances de rebaixamento em caso de vitória, enquanto o time goiano busca vencer longe dos seus domínios para sair do Z-4.

Com 36 pontos, o Cuiabá está na décima posição da tabela de classificação da competição nacional e vem de vitória fora de casa, por 3 a 0, sobre o Coritiba. O Goiás está na 18ª colocação, com 30, e vem embalado pelo triunfo em casa sobre o São Paulo.

Cuiabá e Goiás se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

CUIABÁ X GOIÁS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (quinta-feira).

: 21/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 18h30 (horário de Brasília).

: 18h30 (horário de Brasília). LOCAL : Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). ÁRBITRO: Anderson Daronco

ONDE ASSISTIR CUIABÁ X GOIÁS AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CUIABÁ E GOIÁS

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Lucas Mineiro; Raniele, Rikelme e Fernando Sobral; Clayson, Derik lacerda e Deyverson. Técnico : Antonio Oliveira.

- Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Lucas Mineiro; Raniele, Rikelme e Fernando Sobral; Clayson, Derik lacerda e Deyverson. : Antonio Oliveira. GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo (Sander); Luís Oyama (Raphael Guzzo), Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira (Palacios). Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ E GOIÁS