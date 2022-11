Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Publicidade

Já campeão do Brasileirão pela 11ª vez de sua história, o Palmeiras segue para as rodadas finais do campenato. Neste domingo (6), a equipe de Abel Ferreira visita o Cuiabá, que luta contra o rebaixamento. O time do Mato Grosso tem 37 pontos conquistados até o momento e precisa vencer o campeão para seguir fora da zona de rebaixamento para a Série B.

O duelo entre Cuiabá e Palmeiras acontece neste domingo , às 18h30, pelo horário de Brasília, na Arena Pantanal.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do Premiere, que é o sistema de pay-per-view. O Estadão segue em tempo real todos os detalhes do jogo.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

CUIABÁ: Walter; Joaquim, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Camilo (Rafael Gava) e Pepê; Jonathan Cafú, André Luís (Felipe Marques) e Deyverson.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino (Atuesta) e Bruno Tabata; Mayke, Dudu e Rony.

QUEM APITA

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Assistente 2: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cuiabá bateu o Botafogo, por 2 a 0, no Engenhão, na última rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras venceu, em casa, o Fortaleza por 3 a 0.