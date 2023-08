Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atual vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, o Palmeiras defende um tabu no Mato Grosso, Estado onde nunca foi derrotado. Com uma escalação consideravelmente modificada em relação à base que Abel Ferreira costuma utilizar, a equipe paulista visita neste sábado, às 18h30, o Cuiabá na Arena Pantanal.

Segundo time que menos perdeu neste Brasileirão, com três derrotas, o Palmeiras abre o returno com o plano de ganhar fora de casa para se manter no segundo lugar e reduzir um pouco a longa distância para o líder Botafogo, que soma 47 pontos.

Atualmente na oitava posição, com 28 pontos, o Cuiabá faz sua melhor campanha desde que chegou à elite nacional, em 2021, superando os 24 pontos obtidos no primeiro turno no ano de estreia do clube na Série A. Além disso, o time do Mato Grosso é dono da segunda melhor campanha como visitante na competição, com 16 pontos, um a menos que o Botafogo. Querido pela torcida do Palmeiras, o burlesco Deyverson, vice-artilheiro do Brasileirão, é o grande protagonista da campanha surpreendente do Cuiabá.

CUIABÁ X PALMEIRAS

DATA : 19/08/2023.

: 19/08/2023. HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. ESTÁDIO : Arena Pantanal.

: Arena Pantanal. LOCAL: Cuiabá, Mato Grosso (MT).

Cuiabá e Palmeiras duelam na Arena Pantanal Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ: Walter; Allyson, Marlon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Cappelini; Jonathan Cafu, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS