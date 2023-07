Cuiabá x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cuiabá e Santos se enfrentam hoje, 2, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Cuiabá entra em campo tentando contornar inúmeros desfalques. No comando técnico, o português António Oliveira está suspenso após ser expulso na última partida e o auxiliar Bruno Lazaroni comandará a equipe. O zagueiro Alan Empereur e o volante Fernando Sobral também estão fora da partida.

Cuiabá e Santos se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Já o Peixe ainda se acostuma com a mudança de técnica. Após poupar o time no meio da semana pela Sul-Americana, Paulo Turra deve escalar o time titular. A única ausência será o atacante Soteldo, que foi afastado do clube após um ato de indisciplina.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Cuiabá, Mato Grosso.

: Cuiabá, Mato Grosso. ESTÁDIO : Arena Pantanal.

: Arena Pantanal. DATA : 2 de julho de 2023.

: 2 de julho de 2023. HORÁRIO: 18:30(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ : Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto; Quagliata, Wellington Silva e Deyverson. Técnico : Bruno Lazaroni.

: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto; Quagliata, Wellington Silva e Deyverson. : Bruno Lazaroni. SANTOS: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Inocêncio; Dodi e Fernández; Mendoza, Lucas Lima e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sa (FIFA-RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS