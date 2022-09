Cuiabá x São Paulo: escalações prováveis, onde assistir, horário e arbitragem

O São Paulo visita o Cuiabá neste domingo, às 19h, na Arena Pantanal. O duelo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do SporTV e do Premiere, pelo pay per view. O dono da casa, na zona de degola, está apenas quatro pontos atrás do tricolor paulista.

A equipe de Rogério Ceni vive seu pior momento na temporada e precisa afastar um jejum que incomoda no Campeonato Brasileiro. Já são duas derrotas seguidas: Fortaleza, em casa, e Santos, na Vila. Mesmo ainda envolvido em dois mata-matas, Sul-Americana e Copa do Brasil, o São Paulo terá de escalar o que tem de melhor para espantar o fantasma da Série B. A boa notícia é que Ceni não tem desfalques.

Cuiabá e São Paulo precisam vencer para deixar a zona de rebaixamento cada vez mais longe Foto: Arte/Estadão

Do outro lado, o dono da casa vem mostrando reação no Brasileiro e não perde há três rodadas, com uma vitória sobre o Juventude e empates diante de Atlético-GO e Santos. Se somar mais três pontos, deixa a zona de rebaixamento e cola no rival tricolor.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Cuiabá e São Paulo está marcado para a Arena Pantanal, às 19h deste domingo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ - Walter; Marllon, Joaquim e Alan Empereur (Paulão); João Lucas (Daniel Guedes), Camilo, Pepê e Igor Cariús; Alesson, Valdivia e Deyverson. Técnico: Antonio Oliveira

SÃO PAULO - Jandrei; Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Pablo Maia; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa-RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF)

Quarto Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Cuiabá empatou seu último compromisso diante do Santos, por 0 a 0, no Brasileirão. Já o São Paulo sofreu uma dura derrota contra o Atlético-GO, fora de casa, por 3 a 1, na Copa Sul-Americana.