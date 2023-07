Cuiabá x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cuiabá e São Paulo se enfrentam neste sábado, 22, às 18h30, na Arena Pantanal pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos e dificuldades parecidas. O time do Mato Grosso não sabe o que é perder nas últimas três partidas e é o terceiro pior mandante. Já os paulistas não perderam nas últimas seis partidas e é o segundo pior visitante.

Sem saber o que é perder nos últimos três jogos, o Cuiabá conseguiu de descolar das últimas posições na tabela de classificação. Com 19 pontos, o time abriu sete de vantagem para o Goiás, que é o primeiro time dentro do Z4 da competição, e agora busca encostar no grupo no meio da tabela.

Mesmo estando no G4 do Brasileirão, o São Paulo é o segundo pior visitante de toda a competição, na frente apenas do América-MG que o lanterna, e busca a primeira vitória na sua oitava partida longe de seu estádio. Além disso, a equipe paulista nunca venceu o Cuiabá na Arena Pantanal na história da competição, tendo empatado nas duas oportunidades em que visitou o adversário.

Cuiabá e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Cuiabá, no Mato Grosso.

: Cuiabá, no Mato Grosso. ESTÁDIO : Arena Pantanal.

: Arena Pantanal. DATA : 22/07/2023 (sábado).

: 22/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CUIABÁ : Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Raniele; Ronald, Fernando Sobral e Rikelme; Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson (Iury Castilhos). Técnico: António Oliveira.

: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Raniele; Ronald, Fernando Sobral e Rikelme; Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson (Iury Castilhos). Técnico: António Oliveira. SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa (Beraldo), Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Alisson, Calleri e Luciano (David). Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS