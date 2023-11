Cuiabá x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco encara o Cuiabá nesta quinta-feira, 2, para tentar deixar o Z-4. Na 18ª posição, o time cruz-maltino luta contra o descenso desde o início da competição, mas pode escapar – ao menos por uma rodada – em caso de vitória e tropeços de Santos e Goiás. A partida acontece na Arena Pantanal, a partir das 17h (horário de Brasília).

O Vasco vem de empate por 1 a 1 com o Goiás na última rodada. Em caso de vitória, deixaria a zona de rebaixamento, após tropeço do Santos diante do Corinthians. Já o Cuiabá surpreendeu a disputa pelo título ao vencer o Botafogo, líder do Brasileirão, e permitir que Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo se aproximem.

Cuiabá e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

CUIABÁ X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 02/11 (quinta-feira).

HORÁRIO: 17h.

LOCAL: Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso.

ONDE ASSISTIR CUIABÁ X VASCO AO VIVO

SporTV

Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CUIABÁ

CUIABÁ - João Carlos; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Denilson; Clayson, Isidro Pitta e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO VASCO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Robson), Medel, Léo (Maicon) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Payet e Sebatian. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ E VASCO