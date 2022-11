Czesław Michniewicz espera que jogo coletivo da Polônia prevaleça contra a genialidade de Messi

Publicidade

Líder do Grupo C da Copa do Mundo do Catar, a Polônia não terá vida fácil para confirmar a sua classificação para as oitavas de final. A seleção do artilheiro Robert Lewandowski entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar a Argentina de Lionel Messi, às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974 — com o gramado muito criticado —, em partida decisiva para a sorte de ambas.

Apenas um ponto separa as duas seleção na chave, que conta ainda com México e Arábia Saudita. Quem vencer, avança para o mata-mata do torneio, podendo ainda eliminar o adversário do Mundial. O técnico polonês Czesław Michniewicz afirma que a sua equipe está preparada para neutralizar a genialidade de Messi e o setor de ataque argentino.

Leia também Alex Sandro tem lesão muscular e é terceiro desfalque da seleção na Copa do Mundo

Czeslaw Michniewicz, Lukasz Skorupski e Karol Swiderski participaram de coletiva de imprensa nesta terça-feira. Foto: REUTERS

“Quem entra em um jogo desses, pensando somente em defender-se, pode se dar mal”, disse o treinador. “E mesmo que Messi e Lewandowski sejam muito bons, o que definirá este jogo será o trabalho de equipe. Futebol é um esporte coletivo. O importante é que estejamos bem concentrados e joguemos bem”.

A conta para a classificação polonesa é simples. Em caso de derrota para os argentinos e vitória da Arábia Saudita, os poloneses vão amargar a segunda eliminação consecutiva na fase de grupos. Para o atacante Karol Swiderski, que ainda aguarda a sua oportunidade para entrar em campo na Copa do Mundo, o time polonês está preparado para qualquer desafio, independentemente da qualidade do adversário.

“Nosso time está bem preparado, concentrado e feliz com os resultados que estamos obtendo nesse mundial. A Argentina é uma seleção incrível, mas será onze contra onze e vamos jogar para ganhar”, disse Swiderski.

Caso a Polônia não avance amanhã, a partida contra a Argentina poderá marcar a despedida de Lewandowski dos Mundiais. Aos 34 anos, o centroavante do recém-contratado pelo Barcelona vive grande momento desde 2020, quando foi nomeado o melhor jogador do mundo por suas atuações no Bayern de Munique. Pelo Barça, disputou 19 jogos e marcou 18 gols, o que o torna a grande esperança da Polônia para a Copa do Mundo.

Continua após a publicidade