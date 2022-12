Dalic aponta Brasil como a ‘melhor seleção’ da Copa e aprova dança nas comemorações

Zlatko Dalic não quer cometer o mesmo “erro” de Luis Enrique e criticar a seleção brasileira antes de um importante desafio na Copa do Mundo. O técnico espanhol alfinetou e acabou eliminado frente ao Marrocos. O treinador croata está mais cauteloso e exaltou a equipe de Tite. Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

Leia também Fabio Rabin no Catar: veja como funciona a tenda da sobriedade para embriagados da Copa

“A seleção brasileira é uma das melhores desta Copa do Mundo. Os jogadores são versáteis, principalmente Neymar e Vinícius Júnior, e isso é um perigo. Não podemos deixar espaços. Se abrirmos, eles vão aproveitar para atacar. Sabemos que têm uma rápida recuperação de bola, e será importante que a nossa marcação cubra o campo todo para que possamos deter o Brasil”, salientou.

O treinador garantiu que a Croácia está motivada após se tornar mais “cascuda” por ter ficado perto da eliminação na fase de grupos - classificou na segunda posição —e nas oitavas de final — bateu o Japão nos pênaltis. Dalic ressaltou também que a partida poderia ganhar mais proporção se acontecesse na final da Copa do Mundo.

Zlatko Dalic diz não ver problemas em brasileiros comemorarem gols com dancinhas na Copa do Mundo do Catar.

“Você não precisa de uma motivação maior do que uma quarta de final e contra o Brasil. Todos sonhamos com jogos como este. O Brasil no futebol fala por si só, é um incentivo para todos. Nós não temos nada a perder. A Croácia já teve um grande papel embora nós queiramos mais. Se tivesse sido na final teria sido melhor”, revelou.

Na visão do treinador, o grau de dificuldade aumentou para a Croácia. “Será a partida mais exigente da Copa até agora. Posso compará-la com a final contra a França, do último Mundial. O Brasil será um grande adversário e um grande desafio para nós. Gostaria que esse hoje fosse mais adiante, mas a vida é assim”, completou.

POLÊMICA NAS COMEMORAÇÕES

Nos últimos dias, a seleção brasileira chegou a receber inúmeras críticas por dançar durante as comemorações dos gols marcados na Copa do Mundo. No entanto, Dalic optou por não entrar em polêmica e confessa aprovar o estilo brasileiro.

“Eles têm sua própria forma de comemorar os gols e o fazem como estão acostumados. Desta forma, eles demonstram sua unidade e a tradição. E estão certos. É desrespeitoso? Não posso dizer. Eu não gostaria de ver os meus jogadores comemorando desta forma, mas é a cultura brasileira. É interessante de ver e temos que respeitar”, finalizou.

Por fim, o treinador não quis entrar em detalhe sobre a escalação que usará diante do Brasil. A principal dúvida é na lateral-esquerda. Borna Sosa ficou de fora da partida frente ao Japão, mas pode aparecer novamente entre os titulares nesta sexta-feira.

“Estamos aguardando. É importante nos recuperarmos por causa da prorrogação. Vamos treinar com Sosa. Não teremos muitas mudanças”, garantiu.