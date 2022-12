Dancinhas e memes ganham a internet em comemoração dos gols do Brasil

A vitória do Brasil ante a Coreia do Sul foi motivo de comemoração para os jogadores brasileiros, com direito à dancinhas na beira do campo durante o primeiro tempo.

Leia também Neymar iguala marca de Pelé e Ronaldo na Copa do Mundo

A primeira etapa, válida pela Copa do Mundo do Catar, foi dominada pela equipe de Neymar e companhia. Com quatro gols brasileiros, as comemorações dos jogadores viralizaram nas redes sociais e foram celebradas com animação pela torcida brasileira.

Jogadores da seleção brasileira comemoram o terceiro gol do Brasil com o técnico Tite. Foto: Noushad Thekkayil/EFE

Em um dos momentos mais curiosos da partida, o técnico Tite se juntou à “dança do Pombo” do atacante Richarlison, criando uma cena que foi reproduzida na internet à exaustão.

ESSE É O TWEET! Tite fazendo a dança do pombo 🕊️🕊️🕊️🕊️ #GloboNaCopa pic.twitter.com/YqqxEeKMpC — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 5, 2022

Até o perfil oficial da Fifa entrou no clima da dança do Pombo.

Publicidade

PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU PRU — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 5, 2022

A tristeza dos torcedores sul-coreanos também não passou despercebida pelos internautas.

Na seleção sul-coreana, o que chamou atenção foi a máscara utilizada pelo atacante Son. O jogador sofreu uma lesão na face no início do mês e usa o acessório como uma forma de proteger o rosto.

DESAFIO: Quem é este jogador mascarado? pic.twitter.com/bjOPawoAPl — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) December 5, 2022

A amizade entre Richarlison e Son, companheiros de equipe no Tottenham, também conquistou a internet.

Continua após a publicidade

Quem também se destacou na dança foi o meia Lucas Paquetá, conhecido por seus belos passinhos.

QUEM NÃO TÁ ASSIM É MALUCO! VAI PAQUETÁ! 🇧🇷 pic.twitter.com/lv13sRkCXV — CHOQUEI (@choquei) December 5, 2022

A torcida brasileira, no entanto, não queria só vencer os sul-coreanos. Não, os torcedores queriam um show.

Vini Jr garantindo a HUMILHAÇÃO para os coreanos kkkk pic.twitter.com/P1Rbzy5PAG — Fernanda Varela (@nandavarela) December 5, 2022

Sobrou até mesmo para o Tite e sua esposa, Rosmari Bachi, que trocaram um beijo antes da partida começar.

HOJE O AMOR VAI VENCER MAIS UMA VEZ pic.twitter.com/uTCfGvvtev — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) December 5, 2022

E não é só a torcida brasileira que está animada com a seleção. Gringos de todos os países também estão babando com o futebol apresentado pelo Brasil.

Continua após a publicidade

Houveram aqueles que brincaram com a polêmica do jantar com bife folhado a ouro, em um valor estimado de R$ 9 mil.

toma seleção…. é pra vocês jantar pic.twitter.com/KlIE3bWxNq — @kalielpinheiro o instagram (@kaliel) December 5, 2022

Um momento de intimidade entre Casemiro e Neymar chamou atenção dos internautas, que ficaram sem entender o motivo pelo qual o volante brasileiro tocou no nariz do camisa 10.

Mas, apesar do placar, o jogo não foi só felicidade. Para alguns torcedores, a entrada do lateral-direito Dani Alves virou motivo de preocupação.

Continua após a publicidade

O K-pop, gênero musical popular da Coreia do Sul, também não foi perdoado pela zueira brasileira.

eu amo k-pop e vcs?? pic.twitter.com/K7tQt4yfAs — ademir na CCXP (@BadVibesMemes) December 5, 2022

Para os internautas, a disputa não ficou só no campo, mas também foi para o campo cultural.

AO VIVO: Parasita tomando uma surra histórica de Bacurau. — Lucas Maia (@lucasdorefugio) December 5, 2022