Dani Alves, ex-Barcelona, assiste clássico ‘infiltrado’ na torcida do Real Madrid: ‘Mal acompanhado’

O lateral-direito Daniel Alves acompanhou o clássico entre Real Madrid e Barcelona, no domingo, “infiltrado” no meio da torcida madrilenha, no estádio Santiago Bernabéu. O jogador do Pumas, do México, viajou para Madrid e assistiu à partida do Campeonato Espanhol, trajado de boné e óculos escuros, para apoiar seus ex-companheiros de Barça, que foram derrotados por 3 a 1.

“Você sempre tem que ter muita personalidade para experimentar coisas que nunca experimentou. Eu vivi o clássico hoje de uma forma diferente, com sensações diferentes e com uma vontade tremenda de estar em campo. Estava mal acompanhado, mas resistindo como um campeão. Infelizmente para os culés não foi o resultado esperado, mas ser torcedor de um time é amá-lo quando as coisas não vão bem, é apoiá-lo quando o dia não é o melhor e também é nunca deixar de amar não importa o quê”, escreveu em sua conta no Instagram.

A vitória valeu a liderança isolada do Campeonato Espanhol para o Real Madrid, que agora soma 25 pontos, três a mais que o adversário catalão. O Real volta a campo na quarta-feira e joga como visitante diante do Elche. No dia seguinte, o Barcelona enfrenta o Villarreal no Camp Nou.

Atuando no futebol mexicano desde o início da temporada, Daniel Alves ainda briga por uma vaga na Copa do Mundo, apesar de ter ficado fora da última convocação. A disputa por espaço na lateral-direita da seleção brasileira ganhou outro “concorrente” desde a última Data Fifa.

Daniel Alves se transferiu para o futebol mexicano no início da temporada. Foto: EFE/ Francisco Guasco

Na vitória do Brasil sobre Gana por 3 a 0, em setembro, o zagueiro Militão foi improvisado na função. O técnico Tite disse que essa é uma opção estudada pela comissão técnica, que cogita levar apenas um lateral-direito de ofício.

No fim de setembro, Daniel Alves se envolveu em uma confusão com o Pumas. O clube mexicano havia publicado em suas redes sociais uma nota informando que o brasileiro havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante o treino.

O jogador, contudo, desmentiu o clube mexicano ao dizer que tudo não passou de uma pancada. Mais tarde, o Pumas apagou o comunicado de suas redes sociais.