Daniel Alves usa app de pelada e joga bola em Barcelona

O último deles aconteceu no campo do Carmelo, bem ao lado do Parque Güell, em Barcelona. Em imagens que circulam na rede social X, Alves surge com uma camisa do Boca Juniors em um campo de grama sintética.

O Sport ainda descreveu que Daniel Alves foi recebido pelos jogadores da pelada com pedido de fotos. “A princípio Alves passou despercebido, mas aos poucos foi gerando surpresa com sua presença. Após o jogo, o ex-jogador foi chamado para tirar diversas fotos”, diz o texto.