Daniel Alves continua apaixonado e fala diariamente com Joana Sanz, que reage: ‘Sou da família’

O divórcio de Daniel Alves e Joana Sanz ainda não está sacramentado e recentes declarações da modelo têm deixado a imprensa espanhola em dúvida sobre o fim do relacionamento. O jogador recebeu na última semana uma visita especial da mulher na penitenciária Brians 2, onde está preso acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos.

Nesta sexta-feira, questionada por jornalistas sobre a mudança da ex-mulher do lateral, Dinora Sanatana, para Barcelona, Joana se mostrou contrariada. “Viu que a família do Daniel já está aqui?”, disse um jornalista, ao passo que a espanhola respondeu: “Eu também sou família, não?”

Outra informação que veio à tona no Programa de Ana Rosa, do canal Telecinco, é que Daniel Alves e Joana conversam por telefone todos os dias. A justificativa para a frequência das conversas seria o fato de o lateral continuar apaixonado pela modelo.

Daniel Alves e Joana Sanz mantinham um relacionamento desde 2015. Foto: Alberto Pezzali/ Reuters

No último encontro presencial, a reunião teria se limitado a tratar de temas relacionados ao divórcio. Joana indicou em meados de março que encerraria o casamento com Daniel Alves. O atleta de 39 anos escreveu uma carta para a amada, em que afirmou entender a decisão da modelo, que “não tinha sido capaz de suportar toda essa pressão.”

Na última semana, Joana compartilhou uma foto beijando uma amiga na boca, a parabenizando pelo seu aniversário e agradecendo por ter ajudado a contornar o momento difícil.

ENTENDA O CASO

Continua após a publicidade

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.