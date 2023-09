Mulher de Daniel Alves divulga suposta carta do marido nas redes: ‘Com você ao meu lado sempre’

Em noite de título inédito da Copa do Brasil pelo São Paulo, Daniel Alves, ex-jogador do clube, voltou a ser notícia. Isso porque a sua mulher, a modelo Joana Sanz, divulgou nas redes sociais o que supostamente é uma carta do ex-atleta. Ele está preso na Espanha desde janeiro, acusado de agressão sexual.

“Por um beijo da magrinha eu daria qualquer coisa. Por um beijo dela, mesmo que fosse só um. Onde estar, tanto faz, tanto faz, mas com você ao meu lado sempre. Te amo”. A carta está escrita em espanhol, que ainda conta com um desenho de um casal de mãos dadas. A modelo não especifica se a carta é de seu marido ou não.

Joana e Daniel Alves chegaram a se separar em março, mas retomaram o relacionamento. A modelo espanhola, inclusive, diz acreditar na inocência dele. “Claro que acho Dani inocente. Tanto quanto eu sei, ainda não houve um julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso aconteça”, disse em junho em depoimento à revista Vanitatis.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, divulga suposta carta do ex-jogador. Foto: Reprodução/Instagram @joanasanz

As últimas informações sobre Daniel Alves apontam que o ex-jogador desistiu de quaisquer novos recursos a fim de acelerar seu julgamento na Espanha e se tornou réu no processo. Ele está preso há seis meses por um suposto estupro e agressão sexual a uma mulher em um banheiro de uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022.

Em nota enviada ao Estadão, no entanto, a defesa do jogador “manifestou sua discordância” em relação à denúncia. “Dani Alves tem se mostrado insatisfeito com o relato dos fatos contidos na decisão judicial, que não condizem com a realidade do ocorrido.” Ao longo dos últimos meses, e nos dois depoimentos à Justiça espanhol, Daniel Alves negou as acusações de crime sexual. Ele está detido desde 20 de janeiro. Depois de admitir que fez sexo com a mulher, ele insistiu que o ato foi consensual.

“No entanto, (Daniel Alves) também afirmou que não recorrerá da resolução para agilizar seu julgamento. A denúncia é etapa necessária para o encaminhamento dos autos ao juiz de primeira instância”, continua a nota. A investigação do caso já terminou e por isso foi expedido o despacho onde é formalmente informado do crime pelo qual o então suspeito foi indiciado.

Apesar de querer acelerar o processo, ainda não há data para o julgamento, pois a ação está em fase final no Tribunal de Instrução. Em seguida, o processo deve ser encaminhado ao Tribunal Provincial, que é onde será realizado o julgamento do tipo de crime em questão, e aí devem ser feitos os procedimentos de habilitação (onde as partes apresentam seus escritos e pedem as penas ou a absolvição). A defesa deixou passar a data para notificar a Justiça espanhola sobre sua intenção de recorrer à denúncia. Daniel Alves se apresentou ao Juizado Número 15 de Barcelona para ouvir, pessoalmente, o auto de que é acusado. Nas previsões iniciais, o julgamento deverá ocorrer em outubro. Em caso de condenação, a pena pode ser entre 10 e 15 anos.