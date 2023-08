Joana Sanz recebe ofensas e ameaças após alfinetada em Daniel Alves: ‘Sem vergonha’

Desde a prisão de Daniel Alves na Espanha por uma acusação de estupro a uma jovem de 23 anos, a vida de Joana Sanz, agora ex-mulher do lateral-direito, ganhou repercussão mundo afora. Nas redes sociais, a modelo mostra sua rotina, posta fotos e algumas mensagens.

Nesta segunda-feira, Joana publicou uma frase atribuída a Marilyn Monroe. “As mulheres querem uma homem a quem admirar, não a quem educar.” O texto foi lido como uma alfinetada em Daniel Alves. A repercussão, porém, foi acompanhada de ofensas e ameaças.

Em uma publicação subsequente, Joana exibe uma mensagem recebida de um seguidor. “Sem vergonha mesmo você é. Fica aí mandando indireta. Ele (Daniel Alves) cuidou de você, sim. Sua ‘perra’ (cadela). Por isso que você vai morrer e se juntar com sua mãe, aquela v...”.

Joana Sanz decidiu romper seu casamento com Daniel Alves diante da prisão do jogador por estupro. Foto: Henry Nicholls/ Reuters

A mãe de Joana morreu no início do ano. O enterro da sogra foi o que motivou Daniel Alves a deixar o México e viajar para a Espanha, onde foi detido diante da acusação de estupro. Essa não é a primeira vez que a modelo recebe mensagens desse teor partindo do mesmo perfil. Em julho, Joana também havia divulgado resposta semelhante.

Preso desde 20 de janeiro, o lateral, que defendeu por anos as cores da seleção brasileira, aguarda em Barcelona o seu julgamento. Todo o processo de investigação da denúncia foi encerrado no início do mês e o tornou réu. Daniel Alves desistiu de impetrar novo recurso e quer acelerar a decisão do tribunal.