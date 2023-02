Daniel Alves é detido na Espanha após ser acusado de abusar sexualmente de uma mulher

O jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, está preso preventivamente e sem direito à fiança após ser detido na manhã desta sexta-feira enquanto prestava depoimento à polícia espanhola por um suposto abuso sexual ocorrido no dia 30 de dezembro, em Barcelona. Ainda na parte da manhã, após a declaração às autoridades, o atleta saiu do local em um carro policial poucos minutos após às 10h (horário local). Ele nega as acusações.

A imprensa do México, país onde o brasileiro atua, noticiou nesta pela manhã que o jogador poderia ser detido após o seu depoimento à polícia. A namorada de Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz, publicou na última quinta-feura em sua conta no Instagram uma foto segurando a mão do jogador com a legenda “juntos”.

Leia também Daniel Alves detido, Robinho e Cuca condenados: relembre casos de assédio sexual no futebol

A liga mexicana publicou nota em conjunto com o Pumas (Club Universidad Nacional), dizendo que vai aguardar o desfecho do caso para definir a participação do jogador no campeonato local.

story

Caso Daniel Alves: quais são as acusações?

Daniel Alves é um dos atletas que mais serviu a seleção brasileira. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Segundo informado pelo diário ABC e reproduzida pelo Mundo Deportivo, o episódio teria ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona. Daniel Alves teria colocado a mão entre as roupas íntimas da mulher que fez a acusação. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

No dia 5 de janeiro, Daniel Alves se posicionou sobre o caso e negou as acusações. “Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno”, afirmou.