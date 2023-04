Daniel Alves quer levar ex-mulher e filhos para Barcelona como estratégia para tentar sair da prisão

Preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, Daniel Alves pretende levar os filhos e a ex-mulher, Dinorah Santana, para morar em Barcelona. A mudança faz parte de uma nova estratégia do jogador para responder às acusações em liberdade. A informação é do diário espanhol As.

A defesa, encabeçada por Cristóbal Martell, quer apresentar garantias à Justiça de que o jogador brasileiro possui laços familiares na Espanha e que uma fuga está descartada. Tanto Dinorah quanto as crianças já estão a caminho do país europeu. A expectativa é de que um novo pedido de liberdade seja pleiteado no Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona ainda nesta semana. O primeiro foi negado. Dinorah visitou Daniel no presídio e ainda mantém negócios com ele.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual. Foto: Francisco Guasco/EFE

O fim do casamento com Joana Sanz, comunicado pela modelo e empresária por meio das redes sociais cerca de dois meses após a prisão do atleta, complicou a elaboração de um novo pedido de liberdade provisória por parte da defesa. Anteriormente, os advogados citaram a relação de nove anos do ex-lateral da seleção brasileira com a espanhola como garantia de que o jogador não tinha a intenção de deixar o país.

“A questão das raízes familiares existe. Quando Dani Alves foi preso, o Ministério Público decretou a prisão provisória do jogador. Argumentou ‘raízes familiares’ por ser casado com Joana Sanz. Isso ele colocou na mesa, mas não lhe adiantou muito. Joana Sanz anunciou que estava se separando do atleta e então esse apego desapareceu”, informa a reportagem do As.

Dinorah Santana é a primeira mulher de Daniel Alves e também atua como sua agente e sócia nos negócios. Ela é mãe de Daniel Júnior e Vitória, de 15 e 16 anos, respectivamente. Os três estavam morando no Brasil. Os advogados já buscam saber qual será o endereço que a família irá morar. A escola dos menores será a Saint Peters, renomada instituição de ensino de Barcelona. Trazer a família para perto não muda em nada as acusações do jogador. A defesa luta apenas para que ele acompanhe o caso em liberdade. Ele está preso há mais de 80 dias.

Daniel Alves depôs nesta segunda-feira, dia 17, depois de pedir para ser novamente ouvido pela Justiça espanhola. Em nova versão, o jogador admite que houve penetração, mas afirma que o ato foi consentido pela vítima, cujo nome não foi revelado. Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro alegou que a mulher de 23 anos pode estar o acusando porque ele não “demonstrou afeto” ao saírem do banheiro. O atleta disse ainda que mudou sua versão diversas vezes para tentar esconder a infidelidade de Joana Sanz e salvar seu casamento, o que não conseguiu.

CASO DANIEL ALVES

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.