Daniel Alves se contradiz em depoimento e admite sexo com mulher que o denunciou

Daniel Alves, preso preventivamente em Barcelona por agressão sexual, entrou em contradição em depoimento à Justiça catalã nesta sexta-feira. Se antes o lateral brasileiro negava qualquer envolvimento com a mulher de 23 anos que o denunciou, agora o jogador admite ter feito sexo com ela, mas afirma ter sido consensual.

De acordo com informações do jornal espanhol El Periódico, a situação de Daniel Alves se agravou diante das contradições, que deram mais força às alegações da denunciante, associadas principalmente aos exames e provas colhidas no local, entre elas sêmen encontrado no banheiro vip da casa noturna. Daniel Alves teria trancado, agredido e estuprado a mulher no espaço.

Após a denúncia vir à tona, Daniel Alves havia dado uma única declaração pública a respeito do tema. Na ocasião, o atleta disse que sequer conhecia a mulher que o denunciou, rebateu as acusações, mas confirmou ter ido à discoteca Sutton, em Barcelona.

Daniel Alves é levado para a prisão em Barcelona após prestar depoimento. Foto: Joan Mateu Parra/ AP

A decisão de prender Daniel Alves preventivamente, sem direito a fiança, foi tomada pela juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona. A magistrada aponta o risco de fuga do jogador como principal motivo para o encarceramento. Foi apontada também a possibilidade de obstrução de justiça, além da inexistência de acordos de extradição com o Brasil. O jogador deve permanecer no Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona, até o julgamento.

Segundo a denunciante, Daniel Alves flertou com ela e outras duas amigas. O brasileiro teria agarrado a mão da vítima e levou-a ao pênis, repetindo o gesto repetidas vezes apesar de a jovem resistir. Depois, o jogador pediu para ela segui-lo e a levou banheiro da área VIP. A vítima denunciou que foi trancada no local pelo atleta, que a obrigou a fazer sexo e, quando ela resistiu, apanhou.

Ainda nesta sexta-feira, o Pumas, clube mexicano ao qual Daniel Alves estava vinculado, anunciou a rescisão do vínculo com o brasileiro por justa causa.

Quem também se manifestou foi a mulher de Daniel Alves. A modelo espanhola Joana Sanz reclamou da presença dos jornalistas na porta de sua casa em Barcelona, pedindo privacidade e empatia aos profissionais.