Tite e Daniel Alves: insistência ou sabedoria? Leia análise

Tite é um treinador fiel demais aos seus princípios e deixou isso claro mais uma vez na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. No comando da equipe há seis anos, com a frustrada experiência no Mundial da Rússia em 2018 na bagagem, o treinador optou por uma equipe sem muitas surpresas. No ar, fica apenas uma grande pergunta: porque é que Adenor Leonardo Bachi chamou o lateral-direito Daniel Alves para se juntar ao grupo que tentará buscar o hexacampeonato mundial para o Brasil?

Se Daniel Alves poderia ter ficado fora da Copa da Rússia, imaginem para um Mundial a ser disputado no próximo mês? Não há argumentos que justifiquem sua convocação. O lateral-direito está em uma temporada medíocre no Pumas, do México, onde foi criticado por sua própria torcida e pela imprensa esportiva mexicana.

Tite anunciou a lista de 26 jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Tite argumentou em sua entrevista que chamou o jogador, basicamente, por ele ter um bom preparo físico, por ser uma liderança para o grupo e por ele viver uma boa fase técnica. Desses argumentos, apenas um deles é realmente verdadeiro.

Bem provavelmente reserva, Daniel Alves pode mudar a história de uma partida? Como lateral-direito é improvável. Como meia ofensivo, mais improvável ainda. O jogador vem de três temporadas sofríveis – além do Pumas, foi mal no Barcelona e antes disso foi bem abaixo do que era esperado no São Paulo.

Mas a insistência de Tite em sua presença no grupo deverá ter uma resposta em breve. Se der certo, será pura sabedoria do treinador. Se der errado, ou melhor, se o resultado não for o que o treinador espera, ele pagará o preço, que costuma ser alto.

Ausências. Dos 26 convocados, Tite chamou apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Weverton, goleiro do Palmeiras, e Everton Ribeiro e Pedro, meia e atacante que jogam pelo Flamengo.

Nada contra os jogadores que foram chamados, mas gostaria de ver neste mundial Gabriel Barbosa, o Gabigol, também do rubro-negro carioca, e Gustavo Scarpa e Dudu, meia e atacantes campeões brasileiros pelo Alviverde. Esses três possuem grande capacidade técnica e poderiam ser úteis na luta pelo título.