Danilo, da seleção, exalta profissionais da saúde e professores em rede social

Em meio à dura rotina de tratamento e fisioterapia para se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo, o lateral Danilo, da seleção brasileira, postou uma mensagem nas redes sociais valorizando trabalhadores comuns. No texto, ele enaltece a importância dos professores, profissionais da saúde e garis dentro da sociedade.

“Os verdadeiros heróis de uma nação estão nas salas de aula educando as próximas gerações, nos hospitais ou ambulâncias salvando vidas e curando pessoas, ou nas ruas recolhendo o que deixamos.”

A dificuldade enfrentada no cotidiano das grandes cidades também é mencionada pelo jogador. Ele exalta, por exemplo, os trabalhadores que encaram o transporte público precário e acordam cedo para encarar mais um dia de jornada.

Em tom de reflexão, o lateral da Juventus faz um comparativo da realidade social que atinge grande parte da população no Brasil com o universo que cerca os jogadores de elite e minimiza o papel que um atleta de ponta exerce na vida das pessoas.

“Nós atletas temos ‘apenas’ um dom diferente, uma oportunidade e uma posição privilegiada para influenciar. Somos heróis de nossa própria jornada, da nossa própria história.”

Danilo complementa o texto sugerindo que, independentemente de posição social ou profissão, tudo deva ser feito com gratidão. “Faça tudo colocando o seu coração, sua alma, sua essência. No mínimo a recompensa será a satisfação de ter se entregado e feito todo o possível. Imponha limites, mas não se coloque limites”, conclui.

O jogador esteve na estreia da seleção na Copa do Mundo contra Sérvia. Ausente no duelo com a Suíça, ele está entregue ao departamento médico juntamente com Neymar. Em tratamento intensivo, o lateral da Juventus tem previsão para retornar ao time a partir das oitavas de final.