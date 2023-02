Danilo presta homenagem a Atsu e relembra período em que ambos jogaram no Porto

A notícia da morte do meio campista Christian Atsu, uma das vítima do terremoto que atingiu a Turquia no começo de fevereiro, chocou a comunidade futebolística. Com apenas 31 anos, o atleta atuava pelo time turco Hatayaspor.

Em seu Instagram, o lateral Danilo, da Juventus, prestou suas homenagens à Atsu relembrando o período em que ambos jogaram pelo Porto. Os dois atletas foram companheiros de equipe durante os anos de 2012 e 2013. Além do time português, o meia também atuou pelo Chelsea e pelo Newcastle.

“Momentos considerados ‘normais’ podem nos deixar grandes lições”, afirmou Danilo no começo do seu texto. Na postagem, o lateral relembra as refeições compartilhadas com o amigo durante os períodos de concentração e a surpresa dos colegas de time com a fome do meio-campista.

“Você sempre comia o frango todo e também o osso. Isso mesmo. O osso. Nós, na nossa superficialidade sempre dávamos risadas e falávamos: ‘Que fome é essa Atsu?!’”. O brasileiro, no entanto, revela o motivo pelo qual Atsu sempre comia tudo o que estava no prato.

“Até que tal dia, mesmo sem precisar, e sempre levando tudo com leveza e com aquele sorriso largo, nos explicou que tínha o hábito de comer também o osso, porque na infância aprendera a não desperdiçar nada do que se tinha pra comer, pois não sabia quando e qual seria a próxima refeição.”

O lateral encerra a postagem relembrando um momento carinhoso entre os dois, quando Atsu pediu a camisa de Danilo e afirmou que, quando fosse pai, contaria com orgulho para o próprio filho que jogou com o atleta brasileira.

“Já agora digo, você era inspiração mesmo sem saber. Contarei eu pros meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como você. Bom descanso irmão.”