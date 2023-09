Danilo prevê Neymar alegre na seleção brasileira: ‘Quando ele está assim é difícil segurá-lo’

Com a experiência de quem atua ao lado de Neymar na seleção brasileira desde 2010, o lateral-direito Danilo prevê que o craque esteja motivado e feliz para servir a equipe nacional nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Todo mundo quer ver o Neymar jogar. Ele gosta de jogar bola, a casa dele é a seleção, é onde ele se sente melhor. Esperamos que ele esteja alegre, porque quando ele está assim é difícil de segurá-lo”, afirmou o jogador da Juventus, em entrevista coletiva.

Neymar pode voltar a atuar depois de mais de 250 dias pelo seleção brasileira Foto: Vitor Silva/CBF

Danilo disse estar curioso em atuar no estilo do Fernando Diniz, algo novo em sua carreira. “Trata-se de uma forma pouco posicional. É um estilo de rotação e movimentação. É coisa que ainda não vivi. Mas vamos precisar de disponibilidade dos atletas, dos jogadores e do externo. Vamos precisar de um tempo de adaptação. Mas o mais legal é que o Diniz disse que primeiro ele quer que os seres humanos se sintam à vontade. Ele é muito inteligente e sabe usar bem a parte mental e motivacional.”

Apesar da novidade tática, Danilo acredita no sucesso do estilo de Diniz. “Espero que o trabalho seja vitorioso, que é o principal objetivo. E que possa resgatar o orgulho do brasileiro de torcer pela seleção.”

Gabriel Jesus completa o grupo

O atacante Gabriel Jesus desembarcou em Belém, na noite desta terça-feira. Com a chegada do atacante do Arsenal, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o grupo completo para o treino desta quarta-feira, cisando a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

“Feliz por voltar. É um lugar que todo jogador quer estar. O jogo contra a Bolívia a gente tem a responsabilidade de ganhar, porém é treinar esses dias, focar, para poder ir para o jogo e conquistar os três pontos. É o único objetivo”, disse Gabriel Jesus. O primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias será nesta sexta-feira, às 21h45 (pelo horário de Brasília), contra a Bolívia, no Mangueirão. Pela segunda rodada, a seleção enfrentará o Peru, fora de casa, em Lima, às 23 horas de terça-feira.